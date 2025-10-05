Inter News 24 Calendario Inter, Corriere dello Sport avverte: l’asticella si alza, Chivu atteso a tre esami decisivi tra campionato e Champions League. Archiviato il convincente 4-1 contro la Cremonese e sistemata la classifica con cinque vittorie consecutive, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a una settimana cruciale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo la sosta per le nazionali l’asticella si alzerà sensibilmente: «Sistemata la classifica approfittando di sfide con avversari non proprio trascendentali, per l’Inter l’asticella si alzerà dopo la sosta». Il calendario sarà infatti intenso: doppia trasferta in casa di Roma e Napoli, intervallata dal viaggio a Bruxelles per la terza giornata di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calendario Inter, che settimana dopo la sosta! Al rientro tre gare fondamentali per la stagione nerazzurra