Calciomercato Juventus l’Arsenal fa spesa dalle parti della Continassa? Arteta vuole quel big della rosa di Tudor | tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, pressing dalla Premier League per quel bianconero: i Gunners fanno sul serio, ma la Juve ha già pronta la contromossa. La super sfida di questa sera tra Juventus e Milan non attira solo l’attenzione dei tifosi italiani, ma anche quella degli osservatori dei più grandi club europei. E sugli spalti dell’Allianz Stadium, come riportato da Tuttosport, ci saranno degli inviati speciali dell’ Arsenal, con una missione ben precisa: osservare da vicino il talento più puro della squadra bianconera. Arsenal Juve: il futuro di Kenan Yildiz. Il gioiello che ha stregato il tecnico dei “Gunners”, Mikel Arteta, è, senza sorprese, Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

