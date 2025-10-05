Calciomercato Juventus l’Arsenal fa spesa dalle parti della Continassa? Arteta vuole quel big della rosa di Tudor | tutti i dettagli
Calciomercato Juventus, pressing dalla Premier League per quel bianconero: i Gunners fanno sul serio, ma la Juve ha già pronta la contromossa. La super sfida di questa sera tra Juventus e Milan non attira solo l’attenzione dei tifosi italiani, ma anche quella degli osservatori dei più grandi club europei. E sugli spalti dell’Allianz Stadium, come riportato da Tuttosport, ci saranno degli inviati speciali dell’ Arsenal, con una missione ben precisa: osservare da vicino il talento più puro della squadra bianconera. Arsenal Juve: il futuro di Kenan Yildiz. Il gioiello che ha stregato il tecnico dei “Gunners”, Mikel Arteta, è, senza sorprese, Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Calciomercato Juventus: occasione Kiwior per i bianconeri? L’Arsenal vuole tenerlo, ma il difensore… Così potrebbe cambiare la sua situazione
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
#Calciomercato #Juventus: dubbi sul futuro di #Tudor, la situazione - X Vai su X
Come risolvere il rebus attaccante nella Juventus? Prova a rispondere Simone Eterno nel suo editoriale per Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato - Juventus, soluzione Sergej Milinkovic-Savic per rinforzare il centrocampo. Inter su Upamecano, ma c'è il Real Madrid in agguato - Il nome del serbo ex Lazio continua a rimbombare dalle parti della Continassa: SMS, da due anni in Arabia con l'Al- eurosport.it scrive
Calciomercato Juve, la rivoluzione di Comolli: basta soldi alla Serie A. Un anno fa invece... - La chiusura del mercato in entrata registra una inversione di tendenza significativa in casa Juventus. Da tuttosport.com