Calciomercato Juve l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? È sempre più probabile il rinnovo con la rivale di Serie A | ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juve, l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? La rivelazione che mette fine all’inseguimento dei bianconeri. Una mossa per blindare il presente e il futuro, una beffa per le pretendenti. Il Milan ha deciso di accelerare e di fare del rinnovo di Fikayo Tomori una priorità assoluta. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera è pronta ad avviare i dialoghi per prolungare l’accordo con il difensore inglese, un’operazione che di fatto lo toglie dal mercato, dove era finito anche nel mirino della Juventus la scorsa estate. Il club rossonero è entusiasta del rendimento del suo pilastro difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’ex obiettivo in difesa sfuma definitivamente? È sempre più probabile il rinnovo con la rivale di Serie A: ecco cosa sta succedendo

