Calciomercato Inter la difesa nel mirino
Calciomercato Inter. Nonostante la finestra di mercato estiva si sia chiusa da un pò, la dirigenza dell’Inter è già proiettata al futuro, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo. Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, che avanzano con l’età (rispettivamente 37 e 33 anni), e la necessità di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
Calciomercato Inter, non solo Kristjan Asllani, i nomi di chi dirà addio
?#Calciomercato #Inter: che fine ha fatto #Diouf, quanto è costato - X Vai su X
https://youtu.be/Okc624LpkY4?si=7GUe5uPvDwHm3gIE #inter #thuram #infortunio #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, nuova idea per la difesa: Marotta fiuta il colpo a costo zero dalla Premier - L’Inter è a caccia di un nuovo difensore centrale in vista della prossima stagione: Marotta pensa al colpo a costo zero dalla Premier League. Secondo spaziointer.it
Calciomercato Inter, Ausilio pensa al dopo Sommer: nel mirino tre portieri della Serie A - Yann Sommer può dire addio all’Inter: l’Inter pensa a tre profili della Sere A per sostituire il portiere svizzero. Da spaziointer.it