Calciomercatocom – Mauri a cuore aperto sul calcioscommesse | Io in carcere da innocente non lo auguro a nessuno La Lazio non mi ha mai abbandonato

2025-10-05 08:28:00 Fermi tutti! Stefano Mauri, ex capitano della Lazio coinvolto in passato nello scandalo calcioscommesse, risultato per lui in una squalifica di sei mesi per omessa denuncia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “A distanza di quasi 15 anni so che la gente penserà a me come quello che ‘si è venduto le partite’, ma non è mai stato così. È stato il momento più brutto della mia vita, qualcosa che non auguro a nessuno. All’alba del 28 maggio 2012 finii in carcere da innocente, accusato di associazione a delinquere e frode sportiva. Prima di essere ascoltato dal giudice passarono cinque o sei giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com