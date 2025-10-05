Calcio Udinese-Cagliari finisce 1-1

14.30 Si dividono la posta Udinese e Cagliari (1-1) nel lunch match della sesta giornata. Friulani pimpanti in avvio, Zaniolo coglie il palo da buona posizione. Ma il Cagliari comincia a partire in contropiede. Su una carambola in area (25'), Borrelli si trova da solo in mezzo all'area e insacca agevolmente. Prima dell'intervallo, Atta di testa coglie la traversa. Nella ripresa friulani subito pericolosi con Goglichidze. Poi ecco il rocambolisco pari di Kabasele (58'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

