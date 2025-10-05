Calcio Serie D | Us Città di Fasano pareggia contro il Nardò e resta imbattuta
FASABO - Il Fasano agguanta all’ultimo istante il Nardò sull’1-1 nella gara valida per la sesta giornata della Serie D-Girone H, proseguendo la propria striscia di risultati utili e la corsa in vetta alla classifica, in coabitazione con il Martina.Il match del “Vito Curlo” inizia scoppiettante. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
