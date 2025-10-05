Calcio serie D | alle 15 la partita con la Correggese al Galli L’Imolese ritrova lo ’squalo’ Torna Rizzi | Felice della scelta

Con un Rizzi in più e con la voglia di tornare a festeggiare in casa, davanti alla propria gente, l’ Imolese si lancia verso la sfida contro la Correggese, alle 15 al Galli. E lo farà appunto con un nuovo innesto in attacco, dato dal ritorno dell’attaccante classe ’99 che già a Imola fu protagonista due stagioni fa con D’Amore in panchina, segnando soltanto due gol in 25 partite ma entrando presto nel cuore di tanti tifosi. "Lo squalo è tornato", annuncia Rizzi, in un breve video pubblicato nelle scorse ore sui social della società, ripresentandosi alla città con il soprannome che da anni lo accompagna sui campi della nostra regione e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

