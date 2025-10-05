Calcio serie C Perugia sempre più lanciato verso il baratro | il Carpi vince 2-0 con il minimo sforzo e aggrava la crisi biancorossa

E' finita. Il Perugia, a cui non è servito il ritiro (che a questo punto potrebbe anche proseguire), rimedia a Carpi la quinta sconfitta consecutiva aggravando ulteriormente la crisi che lo attanaglia da alcune settimane. Agli emiliani è bastato un uno due mortifero Rossini - Casarini, che nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

