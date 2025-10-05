Calcio serie C la crisi del Grifo rischia di divenire irreversibile Torrasi | Dobbiamo vergognarci
C'è poco da dire, senza peraltro giri di parole: questo Perugia, se continuerà a giocare con questo piglio, rischia fortemente la retrocessione diretta in serie D.Nemmeno un tecnico esperto come Piero Braglia è riuscito, almeno fino a questo momento, a trovare la cura per una squadra che continua. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
