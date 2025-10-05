Calcio serie C Carpi - Perugia | la diretta della partita
Le formazioni ufficialiCARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza, Figoli, Rosetti, Cecotti; Cortesi, Casarini; Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Pietra, Rigo, Tcheuna, Lombardi, Pitti, Visani, Toure, Arcopinto, Stanzani, Mahrani, Forte. All. CassaniPERUGIA (3-4-2-1): Gemello. 🔗 Leggi su Today.it
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte
Calcio Serie C. Pianese, ci siamo! Cominciata la stagione 2025-2026. Primi allenamenti agli ordini dell’allenatore Birindelli
Calcio serie B, il Mantova esce con un punto da Avellino e torna a muovere la classifica https://www.altramantova.it/it/news/sport/calcio/41623-calcio-serie-b-il-mantova-esce-con-un-punto-da-avellino-e-torna-a-muovere-la-classifica.html - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie B: Venezia-Frosinone 3-0. Vittoria netta dei padroni di casa. I lagunari salgono a 12 punti, mentre il Frosinone perde l'imbattibilità e resta a 14. - X Vai su X
Carpi-Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Calcio serie C, per il Grifo urge una svolta a Carpi. Braglia: "Mi aspetto risposte da subito" - Reduce da una settimana di ritiro i biancorossi si preparano per la trasferta in Emilia con un disperato bisogno di punti. Segnala perugiatoday.it