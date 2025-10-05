Calcio serie C Carpi - Perugia 2-0 Braglia prova a riacciuffarla con i cambi

Perugiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

76' il Carpi inserisce Lombardi al posto di Figoli74' bella iniziativa di Kanoute che chiama Sorzi ad una difficile parata. Non viene concesso il corner73' ammonito Rossini per fallo su Montevago72' entra Matos al posto di Calapai. Biancorossi che provano in tutti i modi a rientrare in partita70'. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte

Calcio Serie C. Pianese, ci siamo! Cominciata la stagione 2025-2026. Primi allenamenti agli ordini dell’allenatore Birindelli

calcio serie c carpiCarpi-Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

calcio serie c carpiCalcio serie C, Carpi - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Cassani dovrebbe riconfermare gli undici di Arezzo, Braglia alle prese con il grattacapo Megelaitis che comunque partirà con la squadra ... Segnala perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Carpi