Calcio serie C Carpi - Perugia 2-0 Braglia prova a riacciuffarla con i cambi
76' il Carpi inserisce Lombardi al posto di Figoli74' bella iniziativa di Kanoute che chiama Sorzi ad una difficile parata. Non viene concesso il corner73' ammonito Rossini per fallo su Montevago72' entra Matos al posto di Calapai. Biancorossi che provano in tutti i modi a rientrare in partita70'. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte
Calcio Serie C. Pianese, ci siamo! Cominciata la stagione 2025-2026. Primi allenamenti agli ordini dell’allenatore Birindelli
Calcio serie B, il Mantova esce con un punto da Avellino e torna a muovere la classifica
Calcio Serie B: Venezia-Frosinone 3-0. Vittoria netta dei padroni di casa. I lagunari salgono a 12 punti, mentre il Frosinone perde l'imbattibilità e resta a 14.
Carpi-Perugia: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia di Domenica 5 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Calcio serie C, Carpi - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Cassani dovrebbe riconfermare gli undici di Arezzo, Braglia alle prese con il grattacapo Megelaitis che comunque partirà con la squadra ... Segnala perugiatoday.it