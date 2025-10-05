Cinque le partite quest’oggi a definire il quadro della situazione nel sesto turno del campionato di calcio di Serie A. Grande attesa nello scontro di Torino tra Juventus e Milan, big match serale. Massimiliano Allegri è tornato all’Allianz Stadium sulla panchina avversaria e ne è venuta fuori una partita conclusa senza marcature, ma con i rossoneri non in grado di concretizzare la grande opportunità del calcio di rigore al 53?. L’americano Christian Pulisic non ha trovato freddezza dagli undici metri e al fischio finale un punto per parte. Senza brillare, il Napoli si è imposto al Diego Armando Maradona contro il Genoa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, pari a reti bianche tra Juventus e Milan. Napoli vittorioso di misura nel 6° turno di Serie A