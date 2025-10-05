Calcio l’Italia U20 perde contro l’Argentina ma avanza comunque agli ottavi di finale dei Mondiali
L’Italia perde ma avanza al turno successivo dei Campionati Mondiali di calcio under 20 che si stanno disputando in Cile. All’Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso, infatti, gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Nunziata hanno perso per 1-0 contro l’Argentina ma, ad ogni modo, hanno staccato il pass per il prossimo turno. La classifica del Gruppo D, infatti, vede l’Argentina al comando con 9 punti in 3 uscite, seconda l’Italia con 4 punti, quindi Australia con 3 e Cuba con 1. L’Argentina è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Barbi tra i pali, quindi linea difensiva composta da Fernandez, Pierani, Palacio e Soler, mentre Andrada e Delgado erano la mediana. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - italia
