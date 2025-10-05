calcio in seconda categoria da non perdere il match tra villafranchse e gragnolese serricciolo san vitale sfida da tripla il ricortola incrocia il pontremoli

Sul palco della Seconda Categoria va in scena la terza giornata del girone d’andata, l’inizio è fissato per le ore 15,30. Una è stralunigianese, mentre la partita di spessore la mandano in onda Serricciolo (4 punti)- San Vitale (4) e Vorno (4)- San Macario (4) che meritano la pole, ovvero la classifica vista dall’alto. Detto questo, la LunigianPalla si appresta ad assistere ad un incrocio delicato: al “Bottero“ c’è Villafranchese (0)- Gragnolese (4), mentre alla “Fossa dei Leoni“, altro derby, tutto marmifero, a confronto due squadre alla ricerca di punti importanti per tirarsi fuori dai fondali di classifica Atletico Carrara (-10)- Don Bosco (1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

