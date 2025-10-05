Calcio il Ravenna mette la sesta e torna in vetta | pirotecnico 2-4 in casa della Juve Next Gen
Al Moccagatta di Alessandria il Ravenna trova la sesta vittoria consecutiva battendo per 4-2 la Juventus Next Gen. Tante occasioni ed emozioni nell'arco del 105 minuti totali di gioco, a spuntarla di prepotenza sono i bizantini che agganciano l'Arezzo in testa alla classifica del girone B con 21. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
