Calcio giovanile AICS il Messina Sud esulta a Roccalumera

Messinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato regionale dell’AICS ha regalato un’intensa giornata di calcio giovanile al campo Comunale di Roccalumera, che ha ospitato le finali. Il comitato siciliano dell’Associazione Italiana Cultuta Sport presieduto da Lillo Margareci ha messo in palio titolo e Coppa della categoria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

