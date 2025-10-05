Calcio giovanile AICS il Messina Sud esulta a Roccalumera
Il campionato regionale dell’AICS ha regalato un’intensa giornata di calcio giovanile al campo Comunale di Roccalumera, che ha ospitato le finali. Il comitato siciliano dell’Associazione Italiana Cultuta Sport presieduto da Lillo Margareci ha messo in palio titolo e Coppa della categoria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - giovanile
Calcio. Giovanile: Pisane da record nei regionali
Calcio giovanile, la nuova Virtus Akragas Slp è pronta a partire: al via gli stage
Calcio giovanile, novità in arrivo per Real Avigliano, Colonia e Castello
Calcio Giovanile 2025/2026 Under 17N Serie C Gir. A - 4° Giornata Impianti Latte Dolce, Sassari (SS) Torres Sassari Novara Football Club Questo pomeriggio, a partire dalle ore 15, non perdere la diretta integrale del match, libera e gratuita, cliccan - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, 1ª Categoria: “El Pipita” Samuele Arnò è un nuovo giocatore della Virtus Messina - La Virtus Messina ha comunicato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Samuele Arnò, attaccante classe 2004, dotato di colpi di vero ... Riporta 98zero.com
Quale futuro per il calcio a Messina? ACR a un passo da baratro. E nasce il Messina 1947 - Dopo la retrocessione dell’ACR in Serie D, che ripartirà nella prossima stagione con un pesante fardello di quattordici punti di penalizzazione, nella città ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com