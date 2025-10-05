Calcio Femminile Le ragazze di Spugna partono col piede giusto Fermata sul pari la corazzata Juventus
sassuolo 0 juventus 0 SASSUOLO: Durand, Caiazzo, Doms, Brustia, Ndoutou Eboa Missi, Dhont, Hagemann (44’ s.t. Perselli), Nash, De Rita, Clelland (26’ s.t. Sabatino), Ndjoah Eto (38’ s.t. Santoro). All. Spugna (Benz, De Bona, Phil Tjens, Fercocq, Filis, Greve Chaib, Galabadaarachchi, Venturelli, Poje Mihelic) JUVENTUS: De Jong, Kullberg, Calligaris, Cascarino (34’ s.t. Harviken), Thomas (15’ s.t. Stolen Godo), Brighton, Rosucci (29’ s.t. Walti), Krumbiegel, Libran (15’ s.t. Bonansea), Cambiaghi, Beccari (29’ s.t. Vangsgaard. All. Canzi (Peyraud-Magnin, Carbonell, Schatzer, Girelli, Salvai, Pinto, Lenzini) Arbitro: Palmieri di Brindisi Due legni per la Juventus (Krumbiegel nel primo tempo e Beccari nella ripresa) e un rigore chiesto da Canzi al FVS che Palmieri non concede. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
