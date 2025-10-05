Comincia con una preziosissima vittoria il Campionato della Lazio. La formazione biancoceleste ha infatti vinto per 1-2 sul difficile campo del Como in occasione della prima partita di questa domenica valida per la giornata inaugurale della Serie A 2025-2025 di calcio femminile. Come ampiamente predetto alla vigilia, le due compagini si sono resi artefici di una battaglia vera, contrassegnata dal grande equilibrio sia nei tiri realizzati verso la porta (quattro per parte), che in quelli a livello generale (undici per le comosche contro i nove delle laziali). Dopo una prima frazione terminata a reti bianche, la situazione si sblocca al minuto numero 68?, quando le ospiti passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di le Bihan, sapientemente assistita da Oliviero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile: la Lazio batte il Como nella domenica di Serie A. Il Milan passa all’ultimo respiro