Calcio Eccellenza Toscana L’Asta va a Figline con voglia di riscatto Bartoli | Determinante l’atteggiamento
Vuole archiviare subito il ko con la Colligiana, l’Asta, vuole ritrovare fiducia: gli arancioblù, oggi pomeriggio, scenderanno sul campo del Figline, una delle squadre più accreditate del campionato, ma la determinazione è tanta. "Una sconfitta del genere sicuramente non passa inosservata – spiega alla vigilia il tecnico, Stefano Bartoli –. In settimana abbiamo lavorato soprattutto per ritrovare quell’attenzione e quella concentrazione che in alcune partite, come domenica scorsa, purtroppo sono mancate". Il mister sa bene che servirà una prestazione accorta e matura. "Sarà un’altra gara dove l’atteggiamento sarà determinante – ha sottolineato –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
