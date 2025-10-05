Calcio Eccellenza Toscana L’Asta va a Figline con voglia di riscatto Bartoli | Determinante l’atteggiamento

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuole archiviare subito il ko con la Colligiana, l’Asta, vuole ritrovare fiducia: gli arancioblù, oggi pomeriggio, scenderanno sul campo del Figline, una delle squadre più accreditate del campionato, ma la determinazione è tanta. "Una sconfitta del genere sicuramente non passa inosservata – spiega alla vigilia il tecnico, Stefano Bartoli –. In settimana abbiamo lavorato soprattutto per ritrovare quell’attenzione e quella concentrazione che in alcune partite, come domenica scorsa, purtroppo sono mancate". Il mister sa bene che servirà una prestazione accorta e matura. "Sarà un’altra gara dove l’atteggiamento sarà determinante – ha sottolineato –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza toscana l8217asta va a figline con voglia di riscatto bartoli determinante l8217atteggiamento

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta va a Figline con voglia di riscatto. Bartoli: "Determinante l’atteggiamento»

In questa notizia si parla di: calcio - eccellenza

Calcio. Dilettanti: tre regine in Eccellenza

Calcio, Eccellenza. Leonardo Albonetti vestirà la maglia del Faenza "Sono felice di giocare nella città dove vivo»

Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco promuove Antonio Dennis Damiano in prima squadra

Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana va all’assalto del Grassina - Sarà una Colligiana a caccia della sesta vittoria consecutiva, quella che oggi pomeriggio a partire dalle 15, sul campo ... Si legge su msn.com

Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola affronta l’Antella a Cerchiaia. Mister Ghizzani: "Equilibrio ed entusiasmo» - Il Mazzola, forte di tre vittorie di fila e del passaggio del turno in Coppa Italia, attende a Cerchiaia l’Antella. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Eccellenza Toscana L8217asta