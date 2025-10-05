Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola affronta l’Antella a Cerchiaia Mister Ghizzani | Equilibrio ed entusiasmo
Il Mazzola, forte di tre vittorie di fila e del passaggio del turno in Coppa Italia, attende a Cerchiaia l’Antella. Arbitro Lorenzo Danesi di Pistoia con Roberto Pappalardo e Clara De Matteis entrambi della sezione di Empoli. "Ci vorranno equilibrio ed entusiasmo oggi – dice mister Marco Ghizzani – consapevoli che sarà una gara difficile e che dovremo resettare gli ultimi risultati. Il doppio impegno peserà? Abbiamo una squadra medio giovane e non credo che possa pesare il fattore stanchezza. Se ci fosse cercheremo di sopperire con l’entusiasmo e la voglia anche perché abbiamo comunque dei cambi importanti che ci possono dare nuove energie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
