Calcio Eccellenza Toscana Il Mazzola affronta l’Antella a Cerchiaia Mister Ghizzani | Equilibrio ed entusiasmo

Il Mazzola, forte di tre vittorie di fila e del passaggio del turno in Coppa Italia, attende a Cerchiaia l'Antella. Arbitro Lorenzo Danesi di Pistoia con Roberto Pappalardo e Clara De Matteis entrambi della sezione di Empoli. "Ci vorranno equilibrio ed entusiasmo oggi – dice mister Marco Ghizzani – consapevoli che sarà una gara difficile e che dovremo resettare gli ultimi risultati. Il doppio impegno peserà? Abbiamo una squadra medio giovane e non credo che possa pesare il fattore stanchezza. Se ci fosse cercheremo di sopperire con l'entusiasmo e la voglia anche perché abbiamo comunque dei cambi importanti che ci possono dare nuove energie".

