È calato il sipario sulla due giorni della Festa della Salute, un’iniziativa promossa dal comune di Viareggio, in collaborazione con Motore Sanità e reso possibile grazie al contributo di iCare in Passeggiata e al Centro Congressi Principe di Piemonte. Ben 52 stand, di varie associazioni, hanno avuto modo di farsi conoscere offrendo anche servizi, come screening, gratuiti a tutta la cittadinanza. Del resto indipendentemente dal tempo incerto, che certamente non ha aiutato costringendo gli stand a chiudere già attorno alle 17 di ieri, l’evento era proprio nato con l’obiettivo di esplorare modelli di relazioni possibili e sostenibili affinché il cittadino, in questo caso paziente, fosse al centro delle cure del Servizio Sanitario e, assieme alle varie Associazioni, parte attiva di tutto il percorso di cura e di relazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calato il sipario sulla rassegna. La forza della prevenzione. Il rapporto con il cittadino-paziente