ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento immediato dei militari per sedare la lite. A Calatabiano, una violenta rissa condominiale ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre. L’episodio è avvenuto nella notte, all’interno di un residence della zona, dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa che indicava una lite in corso tra alcuni condomini. L’Arma di Catania, in linea con le direttive del Comando Provinciale, continua con costanza le attività di controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati, anche in contesti privati dove una semplice discussione può rapidamente trasformarsi in violenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Calatabiano, rissa furibonda tra i condomini di in un residence: quattro uomini denunciati