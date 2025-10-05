Calabria si vota oggi e lunedì
7.15 Si sono aperti alle 7 i seggi in Calalabria per eleggere il presidente della Regione e i membri del Consiglio regionale. Circa un milione e mezzo gli elettori. Le elezioni sono anticipate di un anno a causa delle dimissioni del presidente uscente Roberto Occhiuto FI. Gli altri due candidati governatori in corsa, Pasquale Tridico, ex presidente Inps, per il M5S e il Centrosinistra, e Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
