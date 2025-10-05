Calabria | alle 12 affluenza al 7,7% in aumento rispetto al 2021 Occhiuto ha votato Tridico non può

L’affluenza alle elezioni regionali in Calabria alle ore 12 è del 7,7 per cento. Alle precedenti elezioni regionali nel 2021 alla stessa rilevazione il dato era al 7,41 per cento. Il dato più elevato si registra in provincia di Catanzaro (8,8 per cento), mentre a Cosenza e Reggio Calabri a si attesta al 7,64 per cento. A Crotone è al 7,53 per cento, a Vibo Valentia al 6,07 per cento. I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. Calabria al voto: due sfidanti per il governatore uscente Occhiuto. Seggi aperti anche lunedì – Secolo d’Italia Alle ore 12, l’affluenza al voto per le elezioni regionali in Calabria, riportato dal sito Eligendo e relativo alla totalità delle 2. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

