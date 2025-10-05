Calabria al voto | urne aperte i dati sull’affluenza alle 12
La Calabria torna alle urne per scegliere il proprio futuro politico. Da questa mattina alle 7, e fino alle 23, sono aperti i seggi in tutte le cinque province per eleggere il nuovo Presidente della Regione e rinnovare il Consiglio Regionale. Si tratta di elezioni anticipate, convocate dopo la decisione a sorpresa del governatore uscente Roberto Occhiuto di dimettersi in seguito alla notifica di un avviso di garanzia, rimettendo ai cittadini la scelta di una nuova fiducia. Sono 1.888.368 gli elettori chiamati al voto nelle 2.406 sezioni elettorali distribuite su tutto il territorio regionale. Le urne resteranno aperte anche domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
