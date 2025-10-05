Calabria al voto sfida a tre per la presidenza regionale

Sbircialanotizia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Calabria torna al voto per scegliere il prossimo presidente della giunta e i membri del Consiglio regionale. Urne aperte domenica 5 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15, in una chiamata anticipata che coinvolge 1.888.368 elettori distribuiti in 2.406 sezioni. Un voto anticipato che chiama la Calabria al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

calabria al voto sfida a tre per la presidenza regionale

© Sbircialanotizia.it - Calabria al voto, sfida a tre per la presidenza regionale

In questa notizia si parla di: calabria - voto

Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”

Il presidente della Calabria Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito voto». È indagato per corruzione 

Roberto Occhiuto: «Mi dimetto e mi ricandido, subito al voto». Il presidente della Regione Calabria è indagato per corruzione

calabria voto sfida treLa Calabria al voto. Sfida a tre per la presidenza. In campo 15 liste – TUTTI I CANDIDATI - Oggi e domani urne aperte per scegliere il nuovo governatore e i 30 nuovi consiglieri regionali. Come scrive corrieredellacalabria.it

La Calabria al voto: corsa a tre per la presidenza della Regione - Previste tre rilevazioni dell'affluenza: alle 12, alle 19 e alle 23 ... Scrive zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Voto Sfida Tre