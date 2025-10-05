Calabria al voto alle ore 12 affluenza al 7,7% per l’elezione del presidente della Regione

Roma, 5 ottobre 2025 – Urne aperte, oggi e domani in Calabria, per l’elezione del Presidente della Regione. Sono chiamati al voto 1.888.368 elettori delle cinque province, ma il primo dato dell’affluenza segna una sia pur lieve flessione. Alle ore 12 si è recato alle urne il 7,7% degli aventi diritto (il numero è riferito a 2.321 sezioni su 2406). Il dato è leggermente superiore rispetto alla stessa rilevazione delle precedenti elezioni regionali del 2021, quando alla stessa ora aveva votato il 7,4%. Il dato più alto, al momento, è quello di Catanzaro dove, con 414 sezioni su 425, l'affluenza si attesta all'8,8%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

