Caivano l' abbraccio a Don Patriciello dopo le minacce | Don Maurizio è un patrimonio di tutti

Dopo le istituzioni che si sono strette intorno a don Maurizio Patriciello, vittima della grave intimidazione e camorristica di domenica scorsa con la consegna di un proiettile da parte di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Caivano, l'abbraccio a Don Patriciello dopo le minacce: «Don Maurizio è un patrimonio di tutti»

In questa notizia si parla di: caivano - abbraccio

Dall' Irpinia l' abbraccio a Don Patriciello. A Cesinali era stato per i festeggiamenti in onore di San Rocco. Rilanciando l' impegno a favore degli ultimi. E della legalità. In un tempo in cui il coraggio sembra raro, don Maurizio Patriciello continua a essere voce li - facebook.com Vai su Facebook

Caivano, l'abbraccio a Don Patriciello dopo le minacce: «Don Maurizio è un patrimonio di tutti» - Dopo le istituzioni che si sono strette intorno a don Maurizio Patriciello, vittima della grave intimidazione e camorristica di domenica scorsa con la consegna di un proiettile da parte ... Come scrive ilmattino.it

Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L’uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Si legge su quotidiano.net