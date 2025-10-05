Caivano l' abbraccio a Don Patriciello dopo le minacce | Don Maurizio è un patrimonio di tutti

Dopo le istituzioni che si sono strette intorno a don Maurizio Patriciello, vittima della grave intimidazione e camorristica di domenica scorsa con la consegna di un proiettile da parte di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

caivano abbraccio don patricielloConsegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L’uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Si legge su quotidiano.net

