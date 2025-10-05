Cagliari senza Gaetano contro l’Udinese | il numero 10 salta la trasferta del Bluenergy Stadium
Cagliari Udinese, rossoblù senza Gaetano: il numero 10 non ce la fa e salta la trasferta contro i bianconeri del Bluenergy Stadium Il Cagliari dovrà affrontare la delicata sfida in casa dell’Udinese senza il suo uomo di maggiore qualità. Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 arrivato in prestito dal Napoli e punto di riferimento della manovra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - gaetano
Cagliari, le condizioni di Gaetano: il fantasista resta in dubbio per Udine, le ultime
Cagliari senza Belotti, Zappa e Gaetano per la trasferta di domenica a Udine. Ma anche Mina è in forse per una contusione al ginocchio. Il tecnico Pisacane però afferma che la squadra è più forte degli infortuni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari senza Belotti, Zappa e Gaetano per la trasferta di domenica a Udine. Ma anche Mina è in forse per una contusione al ginocchio. Il tecnico Pisacane però afferma che la squadra è più forte degli infortuni. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/20 - X Vai su X
Udinese Cagliari, Gaetano continua ad allenarsi a parte: le novità sulle sue condizioni - Udinese Cagliari, proseguono gli allenamenti differenziati di Gianluca Gaetano: le ultime novità sulle condizioni del giocatore Le speranze di vedere Gianluca Gaetano in campo contro l’Udinese sono or ... Si legge su cagliarinews24.com
Udinese Cagliari, Gaetano a rischio per la sfida contro i bianconeri? Ecco cosa filtra: gli aggiornamenti - Udinese Cagliari, Gianluca Gaetano a rischio per la sfida contro i bianconeri: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Non c’è pace per l’attacco del Cagliari. cagliarinews24.com scrive