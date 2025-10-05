Cagliari senza Gaetano contro l’Udinese | il numero 10 salta la trasferta del Bluenergy Stadium

Cagliari Udinese, rossoblù senza Gaetano: il numero 10 non ce la fa e salta la trasferta contro i bianconeri del Bluenergy Stadium Il Cagliari dovrà affrontare la delicata sfida in casa dell’Udinese senza il suo uomo di maggiore qualità. Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 arrivato in prestito dal Napoli e punto di riferimento della manovra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cagliari, Gaetano continua ad allenarsi a parte: le novità sulle sue condizioni - Udinese Cagliari, proseguono gli allenamenti differenziati di Gianluca Gaetano: le ultime novità sulle condizioni del giocatore

Cagliari, Gaetano a rischio per la sfida contro i bianconeri? Ecco cosa filtra: gli aggiornamenti - Udinese Cagliari, Gianluca Gaetano a rischio per la sfida contro i bianconeri: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni Non c'è pace per l'attacco del Cagliari.

