Cagliari Pisacane sicuro | Goal regalato ma sono contento della prestazione di quel giocatore
Cagliari, Pisacane dopo il pareggio con l’Udinese: «Goal regalato, ma felice per Borrelli» Dopo il pareggio tra Cagliari e Udinese nella sesta giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Un punto che lascia sensazioni contrastanti, tra rammarico per le occasioni sprecate e soddisfazione per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - pisacane
Cagliari Galatasaray 1-3: sconfitta per i rossoblù di Pisacane a Linz. Il racconto della sfida
Cagliari, Jeda sicuro: «Mi auguro che Pisacane possa riuscire a centrare l’obiettivo. Folorunsho darebbe un grandissima mano»
Cagliari, al via il ritiro precampionato sotto la guida di Pisacane! Le ultime anche sulle condizioni di Pavoletti
Balotelli al Cagliari? Conferenza stampa in casa Cagliari: Fabio Pisacane presenta la sfida contro l’Udinese e chiarisce le voci di mercato dopo l’infortunio di Belotti. Sul possibile arrivo di Mario Balotelli: “Non è rispettoso nei confronti di Andrea parlare già d - facebook.com Vai su Facebook
Suggestione Balotelli per il #Cagliari, Pisacane: "Dovete chiedere al direttore Angelozzi" - X Vai su X
Cagliari, Pisacane: "Ai punti meritava qualcosina di più l'Udinese, felici per Borrelli" - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese. Secondo tuttomercatoweb.com
Cagliari, Deiola sull'infortunio di Belotti: "Perdita importante per noi" - Scelto negli undici titolari da mister Pisacane, ecco le dichiarazioni di Alessandro Deiola prima della sfida tra Udinese e Cagliari, ai microfoni di. Come scrive tuttomercatoweb.com