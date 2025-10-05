Cagliari, Pisacane dopo il pareggio con l’Udinese: «Goal regalato, ma felice per Borrelli» Dopo il pareggio tra Cagliari e Udinese nella sesta giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Un punto che lascia sensazioni contrastanti, tra rammarico per le occasioni sprecate e soddisfazione per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, Pisacane sicuro: «Goal regalato, ma sono contento della prestazione di quel giocatore»