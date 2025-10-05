Cafè de Paris | il concerto al Circolo Cittadino

Latinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cafè de Paris” è il secondo concerto della rassegna “Le Mattinate Musicali” che nelle domeniche di novembre e dicembre si tiene al Circolo Cittadino, a Latina. Un concerto che trasporta l'ascoltatore nelle atmosfere romantiche e malinconiche della Francia. Un tributo alla cultura francese, dalle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paris - concerto

Cerca Video su questo argomento: Caf232 De Paris Concerto