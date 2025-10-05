Cafè de Paris | il concerto al Circolo Cittadino
“Cafè de Paris” è il secondo concerto della rassegna “Le Mattinate Musicali” che nelle domeniche di novembre e dicembre si tiene al Circolo Cittadino, a Latina. Un concerto che trasporta l'ascoltatore nelle atmosfere romantiche e malinconiche della Francia. Un tributo alla cultura francese, dalle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: paris - concerto
#News La nostra Laura , nei prossimi giorni proseguirà il suo tour promozionale a Parigi e domani sera sarà ad Atene ospite al concerto di Robbie Williams . ? • Laura Pausini #promotour #IoCantoWorldTour #LauraPausini #paris #atene #concert #robbiewi - facebook.com Vai su Facebook