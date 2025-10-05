Caelium Classica Festival 2025 due appuntamenti | incontro letterario e concerto
CEGLIE MESSAPICA - Mercoledì prossimo, 8 ottobre, il “Caelium Classica Festival 2025” torna al Maac (Museo Archeologico e di Arte Contemporanea) di Ceglie Messapica per il sesto appuntamento del ricco cartellone allestito dalla Direzione Artistica del Maestro Massimo Gianfreda, che sta ricevendo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: caelium - classica
PIANISTA MARIA GRAZIA BELLOCCHIO Questa sera si terrà presso il salone del castello ducale di Ceglie Messapica il concerto della pianista Maria Grazia Bellocchio. Quinto appuntamento del cartellone del Caelium Classica Festival 2025 che si avvale del - facebook.com Vai su Facebook
La XX edizione del Festival di Musica Classica – Città di San Giovanni Valdarno - Presentato il programma della 20esima edizione della rassegna organizzata dall'Accademia musicale valdarnese in collaborazione con il comune di San Giovanni Valdarno in programma dal 4 ottobre al 30 n ... Come scrive lanazione.it