Cade in una buca mentre attraversa Cinque mesi di prognosi ma i danni li paga il Comune | 40mila euro
Firenze, 5 ottobre 2025 – Mise un piede in una buca, cadde e si ruppe una gamba e un braccio. A distanza di sei anni, il tribunale di Firenze condanna Palazzo Vecchio e le riconosce il danno: 40mila euro di risarcimento. Così ha stabilito la seconda sezionale civile (giudice Massimo Maione Mannamo), accogliendo il ricorso presentati dai legali della donna, gli avvocati Giovanni Marchese e Massimo Ferroni. I fatti. Era la mattina del 9 ottobre del 2019 quando la donna, M.A., 57 anni, mentre attraversava via Il Prato, all’altezza di via Magenta, infilò la scarpa in una buca “non visibile e non percepibile”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
