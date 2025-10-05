Cade in bicicletta allo skate park | ragazzino in codice rosso all' ospedale
Mobilitazione per i soccorsi, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre 2025, allo skate park di Pra'. Poco dopo le ore 16:30 un ragazzino di 11 anni è caduto dalla propria bicicletta durante una discesa e si è provocato un trauma addominale. Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 5 e ambulanze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
