Cadavere nei boschi a Bottanuco potrebbe essere il corpo di uno studente scomparso ad aprile

Ecodibergamo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE INDAGINI. Novità sul cadavere scoperto a Bottanuco da alcuni cacciatori: potrebbe trattarsi di un ragazzo scomparso lo scorso aprile, residente con la sua famiglia nel Milanese. Si attendono gli esiti degli esami del Dna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

