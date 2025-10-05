Cadavere nei boschi a Bottanuco potrebbe essere il corpo di uno studente scomparso ad aprile
LE INDAGINI. Novità sul cadavere scoperto a Bottanuco da alcuni cacciatori: potrebbe trattarsi di un ragazzo scomparso lo scorso aprile, residente con la sua famiglia nel Milanese. Si attendono gli esiti degli esami del Dna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
