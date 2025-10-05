La macabra scoperta ieri pomeriggio da parte di due cacciatori che erano in giro con i loro cani tra i sentieri e i boschi di Bottanuco, nella Bassa Bergamasca. Ed è stato così, per puro caso, che si sono imbattuti nel cadavere. All’inizio non avevano dato peso, poi però avvicinandosi hanno scorto prima una sagoma, dei vestiti ed è stato così che poi si sono imbattuti in quello che restava di un corpo in avanzato stato di decomposizione. Una scoperta che per ora ha i contorni del giallo. La morte, a una prima analisi, dovrebbe risalirebbe a diversi mesi. Ma per questo occorreranno accertamenti più approfonditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cacciatori trovano cadavere nel bosco