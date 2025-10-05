Cacciatore trova un cadavere nei boschi di Bottanuco | si indaga per risalire all'identità
Un cacciatore ha trovato un cadavere tra i boschi di Bottanuco (Bergamo) il 4 ottobre. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità. Considerato lo stato di conservazione, potrebbe essere deceduto da almeno un mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
