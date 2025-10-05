Cacciatore si perde in una zona impervia | salvato dal soccorso alpino
Si è conclusa solo a mezzanotte l'operazione di ricerca e salvataggio che ha visto impegnati per diverse ore i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco per recuperare un cacciatore che aveva perso l'orientamento a causa della nebbia fitta in una zona impervia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: cacciatore - perde
Cacciatore perde l'orientamento a causa della fitta nebbia, lancia l'sos ma i soccorsi non riescono a raggiungerlo - facebook.com Vai su Facebook
Cacciatore disperso a Tramonti: soccorso dopo ore di ricerche. Ecco come è andata - Cacciatore bloccato nella nebbia a Tramonti di Sopra, salvato dal Soccorso alpino e Vigili del fuoco dopo ore di ricerche in zona impervia. Secondo nordest24.it
Cacciatore disperso nella nebbia a Tramonti di Sopra: ricerche in corso - TRAMONTI DI SOPRA – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio per un cacciatore disperso nella zona di Casera Teglara, a circa 1500 metri di quota, nel territorio comunale di Tramonti di Sopra, in ... Lo riporta nordest24.it