Cacciatore si perde in una zona impervia | salvato dal soccorso alpino

Si è conclusa solo a mezzanotte l'operazione di ricerca e salvataggio che ha visto impegnati per diverse ore i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago e i Vigili del Fuoco per recuperare un cacciatore che aveva perso l'orientamento a causa della nebbia fitta in una zona impervia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

