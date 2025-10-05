Cacciano | Il PD sannita unito e protagonista al Congresso regionale Ora lavoriamo insieme per la Campania che vogliamo

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso ieri, presso il Ramada City Centre di Napoli, il Congresso regionale del Partito Democratico della Campania, che ha sancito la proclamazione di  Piero De Luca  come nuovo Segretario regionale e di  Teresa Armato  nel ruolo di Presidente dell’Assemblea. Il Partito Democratico sannita ha preso parte ai lavori con una  delegazione numerosa e coesa, guidata dal segretario provinciale  Giovanni Cacciano, che ha visto la presenza degli invitati  Floriana Fioretti  (membro della Direzione nazionale) e  Stefano Orlacchio  (Commissario dei Giovani Democratici). Presenti, inoltre, tutti i delegati sanniti eletti in assemblea regionale:  Gino Abbate,  Immafederica Refuto,  Francesco Matarazzo,  Elena Sanzari  e  Carlo Alberto Iannace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

