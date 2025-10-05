Cacciano | Il PD sannita unito e protagonista al Congresso regionale Ora lavoriamo insieme per la Campania che vogliamo
Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso ieri, presso il Ramada City Centre di Napoli, il Congresso regionale del Partito Democratico della Campania, che ha sancito la proclamazione di Piero De Luca come nuovo Segretario regionale e di Teresa Armato nel ruolo di Presidente dell’Assemblea. Il Partito Democratico sannita ha preso parte ai lavori con una delegazione numerosa e coesa, guidata dal segretario provinciale Giovanni Cacciano, che ha visto la presenza degli invitati Floriana Fioretti (membro della Direzione nazionale) e Stefano Orlacchio (Commissario dei Giovani Democratici). Presenti, inoltre, tutti i delegati sanniti eletti in assemblea regionale: Gino Abbate, Immafederica Refuto, Francesco Matarazzo, Elena Sanzari e Carlo Alberto Iannace. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
