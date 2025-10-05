Csinistra | Zanda ' Pd abbia idee proprie Conte alleato inaffidabile'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "L'astensione manda un messaggio ambiguo: gli elettori vogliono sapere se il piano di Trump piace o non piace al loro partito. Io ho la netta impressione che il Pd in questa legislatura si sia astenuto con troppa facilità al Senato come alla Camera". Lo dice Luigi Zanda al Corriere a proposito dell'astesione sul piano Trump in Parlamento. "Le coalizioni possono diventare forza di governo solo se sono guidate da un partito forte soprattutto nel pensiero politico oltre che nei numeri. Bersani giorni fa ha detto una cosa molto acuta. E cioè che al campo largo manca un progetto per l'alternativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

