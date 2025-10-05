Byd in Europa | strategia e implicazioni per la politica industriale dell’Ue

Leader globale nei veicoli elettrici e nelle batterie, Byd ha costruito un ecosistema produttivo integrato. La nuova fabbrica in Ungheria punta a ottimizzare la supply chain e rafforzare la presenza nel mercato europeo.

