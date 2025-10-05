Buuu andate via | manifestanti allontanano un gruppo di incappucciati dal corteo per Gaza a Roma

Un gruppo di antagonisti incappucciati è stato insultato dai manifestanti presenti al corteo di Roma, organizzato per esprimere solidarietà alla Palestina. Mentre camminavano a volto coperto e vestiti di nero, nei pressi di piazza San Giovanni a Roma, molte persone presenti hanno urlato loro: “Bu, pezzi di merd*, dovete andare via “ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

