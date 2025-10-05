Bussini notturni in centro Avanti per un altro mese | Poi valutiamo estensione Tornano le linee 12 e 17

A Firenze ci sono buone notizie sui bussini, sempre molto apprezzati dai cittadini. Il Comune ha infatti comunicato la decisione del prolungamento del servizio dei bussini in centro fino a mezzanotte: d’altronde eravamo arrivati alla scadenza, al famoso 5 ottobre imposto come data di interruzione del servizio di estensione di orario dalle 20 alle 24 delle quattro linee C1, C2, C3 e C4. E invece l’interlocuzione tra Palazzo Vecchio e Autolinee Toscane ha permesso di proseguire con i bussini notturni fino al 2 novembre. E poi? "Valuteremo se metterlo a sistema sulla base dei dati raccolti in questi mesi" viene spiegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

