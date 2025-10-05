Buongiorno pronto al rientro dopo la sosta

Il difensore azzurro ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a rientrare in gruppo. Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Buongiorno pronto al rientro dopo la sosta

In questa notizia si parla di: buongiorno - pronto

Buongiorno verso il recupero, pronto a rientrare in gruppo

Conte pronto a rilanciare Buongiorno: titolare già contro la Fiorentina

Fiorentina-Napoli, Alessandro Buongiorno di nuovo in panchina per non rischiare? Pronto Juan Jesus

Vi auguro il buongiorno così: con un dolce morbidissimo Pronto in Pochi Minuti Ricetta Facile qui: https://www.lericettedimami.it/ricette-dolci/torta-margherita-senza-burro-con-crema-pasticcera Un abbraccio - facebook.com Vai su Facebook

?Buongiorno! Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra "Monumenti di spagnoli a Roma" il prossimo giovedì 11 settembre alle ore 18 nella Sala Dalí. E sabato 13 una visita ai monumenti più famosi di spagnoli a Roma dalla mano della storica dell'arte, P - X Vai su X

Buongiorno pronto al rientro dopo la sosta - Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per alcune settimane, ed è pronto a tornare disponibile dopo la sosta delle nazionali. Scrive forzazzurri.net

Infortunio Buongiorno, prime sensazioni non positive: possibile rientro dopo la sosta? - Nuovo campanello d’allarme in casa Napoli: contro il Pisa, all’80' di gioco, Alessandro Buongiorno ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Juan ... Riporta dailynews24.it