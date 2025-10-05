Buone notizie per i dipendenti Yoox | ritirato il licenziamento

Yook ha sospeso con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo per 211 dipendenti. Il personale era a rischio licenziamento nelle scorse settimane. La motivazione? Un progetto di riorganizzazione voluto dalla nuova proprietà dell'azienda di shopping online. L'azienda ha fortunatamente ascoltato l'appello del ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che invitava a rivalutare la decisione presa. La piattaforma di commercio online italiana ha annunciato la decisione, richiesta da istituzioni e sindacati, al tavolo che si è svolto al Ministero.

