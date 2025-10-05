Inter News 24 Buffon rivendica Calciopoli: «Gli scudetti della Juve sono 13 e non 11, alla fine conta solo.». Le parole dell’ex portiere bianconero. A Frabosa Sottana, Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha ricevuto la Castagna d’Oro, riconoscimento che celebra le eccellenze sportive. L’occasione è stata anche un momento di riflessione per il campione sui grandi nomi che hanno segnato la sua carriera e sul suo percorso personale. Buffon ha ricordato il contributo di figure iconiche come Gianluca Vialli e Gigi Riva, sottolineando l’ispirazione ricevuta nei momenti di confronto e la gratitudine per aver potuto seguire le loro orme, senza entrare in competizione diretta. 🔗 Leggi su Internews24.com

