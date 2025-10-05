Bufera sulla gelateria Cesare Minasi | Attacchi vergognosi a un' eccellenza reggina

"Trovo semplicemente inaccettabile che una visita istituzionale venga strumentalizzata per scatenare odio e attacchi personali verso chi lavora con passione e dignità e, grazie al suo lavoro, porta alto il nome di Reggio nel mondo".Così la senatrice della Lega Tilde Minasi interviene sulle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

