Avvallamenti, rattoppi e asfalto usurato. Lungo l’ex Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel tratto che collega Treviglio, Arcene e Verdello, la pavimentazione mostra evidenti segni di deterioramento. Per questo la Provincia di Bergamo ha deciso di correre ai ripari, con un investimento complessivo di 600mila euro. In questi giorni è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip): un passaggio fondamentale ai fini dell’inserimento dell’opera nel Piano delle opere pubbliche che sarà discusso nel prossimo consiglio provinciale. Dopodiché si procederà con la progettazione e la gara, con l’obiettivo – spiegano da via Tasso – di bandire l’appalto entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Buche e ammaloramenti: la Provincia investe 600mila euro sull’ex Statale 42