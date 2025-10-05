Brunello Cucinelli più di un miliardo di ricavi in novi mesi | Nel 2026 ancora crescita del fatturato

L'onda d'urto del mercato azionario e poi i numeri dei primi nove mesi del 2025. Il consiglio di amministrazione della Brunello Cucinelli spa ha esaminato in data odierna il fatturato preliminare al 30 settembre 2025. In numeri suona così: 1.019,6 milioni di euro di ricavi, in crescita del +10,8%. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

