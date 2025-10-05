Brunello Cucinelli più di un miliardo di ricavi in novi mesi | Nel 2026 ancora crescita del fatturato
L'onda d'urto del mercato azionario e poi i numeri dei primi nove mesi del 2025. Il consiglio di amministrazione della Brunello Cucinelli spa ha esaminato in data odierna il fatturato preliminare al 30 settembre 2025. In numeri suona così: 1.019,6 milioni di euro di ricavi, in crescita del +10,8%. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Brunello Cucinelli riparte da un calo del 2% a Piazza Affari: ieri la casa di moda ha svelato di aver superato il miliardo di ricavi nei nove mesi, ha definito i risultati ottimi e si è difesa dalle accuse di Morpheus Research su un presunto aggiramento delle sanzioni
Brunello Cucinelli chiude i primi nove mesi del 2025 con 1.019,6 milioni di ricavi (+10,8%) e conferma un +10% anche per il 2026. Alle accuse di Morpheus Research replica con un "magazzino giusto ed equilibrato" e il rispetto delle regole nel mercato russo
Brunello Cucinelli supera il miliardo di euro nei primi nove mesi - Nei primi 9 mesi del 2025, i ricavi di Cucinelli hanno superato il miliardo di euro (precisamente 1. Secondo it.fashionnetwork.com
Cucinelli resta fiducioso sull’anno: nove mesi a +11%, superato il tetto del miliardo di euro. “Non siamo preoccupati” - "Abbiamo chiuso i primi nove mesi dell'anno con ottimi risultati in termini di fatturato, con una crescita del 10,8% a ... Lo riporta pambianconews.com